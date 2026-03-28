تتنافس 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، في الموسم السينمائي الحالي الذي بدأ بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهي: برشامة، إيجي بست، سفاح التجمع، فاميلي بيزنس، وحققت الأعمال الأربعة أمس الجمعة 27 مارس، إيرادات بلغت 16 مليونا و676 ألفا و707 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحتل فيلم برشامة المركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 11 مليونا و473 ألفا و974 جنيها.

"برشامة" تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

ذهب المركز الثاني لفيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 2 مليون و217 ألفا و568 جنيها.

فيلم إيجي بست تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم، بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 2 مليون و131 ألفا و824 جنيها.

فيلم سفاح التجمع تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وفاز بالمركز الرابع والأخير فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 853 ألفا و341 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان، بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي.

اقرأ أيضا

تفاصيل حادث الفنان نبيل نور الدين ونقله إلى المستشفى – خاص

عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية – خاص