عاد فيلم سفاح التجمع للمنافسة من جديد على إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وحقق أمس الجمعة 27 مارس إيرادا بلغ 2 مليون و131 ألفا و824 جنيها.

تعرف على إيرادات فيلم سفاح التجمع

كان الفيلم حقق في يوم عودته الأول الخميس 26 مارس إيرادات مرتفعة بلغت 2 مليون و254 ألفا و222 جنيها، وذلك بعدما حقق ليلة وقفة عيد الفطر المبارك 564 ألفا و643 جنيها، لتصل إيراداته في ثلاثة أيام 4 ملايين و950 ألفا و689 جنيها.

فيلم اعترافات سفاح التجمع مستوحى من أحداث حقيقية، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، نور محمود، مريم الجندي، جيسيكا حسام الدين، غفران محمد، إنتاج أحمد السبكي.

أزمة فيلم سفاح التجمع

جدير بالذكر أن أزمة رفع فيلم اعترافات سفاح التجمع بدأت مع الساعات الأولى لـ عيد الفطر المبارك، إذ تم رفعه من دور العرض، قبل أن تقرر لجنة التظلمات المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة، إلغاء قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم ووضعت شروطا قبل منح تصريح بإعادة عرض الفيلم، وهي: حذف مجموعة من المشاهد التي أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وأيضاً الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مع رفع سن المشاهدة إلى "+18" عاماً.

