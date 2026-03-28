تصوير- هاني رجب:

احتفل النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بعقد قرانه على الإعلامية شيرين مجدي المراسلة بقناة "إكسترا نيوز"، وسط حضور بارز من الشخصيات السياسية والنواب.

وشهدت مراسم الزفاف مشاركة العديد من الشخصيات العامة والسياسية، من بينهم وزراء التعليم والتموين والصحة، والمفكر السياسي مصطفى الفقي، وعدد من النواب ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

وكان من ضمن الحضور شريف فتحي وزير السياحة والأثار، وحنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق، وحمدين صباحي، وأحمد سعد وكيل المجلس السابق والنائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومحمد الجارحي، ومجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر.

كما حضر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وأحمد كوجاك وزير المالية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الأسبق، ومحمود محي الدين، ومحمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.