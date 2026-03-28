تاجر مخدرات.. ضبط عاطل أتلف سيارة جاره بمدينة بدر

كتب : صابر المحلاوي

08:42 م 28/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإتلاف سيارة خاصة بأحد المواطنين بمدينة بدر بالقاهرة.

المتهم اعترف بإتلاف السيارة وحيازته للمواد المخدرة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة، وأمكن تحديد الشاكى موظف مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، الذي أفاد بتضرره من جاره بالعقار السكني لقيامه بتعاطي وبيع المواد المخدرة وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا حديدية بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الآيس ومبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته بالمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

