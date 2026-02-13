المخرج شادي عبدالسلام يبدأ تصوير فيلم "عد لعشرة" في مايو المُقبل

بدأ المخرج شادي عبدالسلام التحضير لفيلمه الجديد "عد لعشرة" والذي يجمعه بالكاتبين محمد الدباح وبيشوي يوسف، وذلك بعدما تعاقد على تقديمه مؤخرا مع شركة سكوب للإنتاج - عماد السيد أحمد.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن، ومن المقرر أن يتم تصوير مشاهده داخل مصر وفي إحدى الدول الأوروبية وذلك خلال شهر مايو المُقبل.

جدير بالذكر أن شادي عبدالسلام شارك في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل ولاد الشمس، والذي حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في بطولته: محمود حميدة، أحمد مالك، طه دسوقي، فرح يوسف، غادة طلعت، دنيا ماهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وينتظر محمد الدباح طرح أحدث أعماله في السينما: فيلم شمس الزناتي- العودة بطولة محمد عادل إمام، وفيلم 7 dogs بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.