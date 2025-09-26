روجينا: "لو معملتش المصير كانت حاجات كتير اتغيرت في حياتي"

قالت النجمة روجينا، إن مشاركتها في بطولة فيلم المصير للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين غيّرت الكثير في حياتها ومشوارها الفني.

وتابعت في حوارها مع المذيعة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم": "لو مكنتش عملت المصير مع يوسف شاهين كانت حاجات كتير هتتغير"، موضحة "كان بالنسبالي مدرسة وتجربة مهمة وأنا صغيرة، كان بالنسبالي معهد جانب المعهد اللي اتعلمت فيه التمثيل".

وأضافت روجينا "اتعلمت منه إنسانيا واحترامي لنفسي، كان معانا في فيلم واحد كوكبة من النجوم، وإحنا كلنا لسه عيال صغيرين، وكلنا كنا بنتعامل سواسية كان إبهار وحاجة مشفتهاش في حاجات كتير بعد كده كان بيبقى فيها تفرقة، لكن يوسف شاهين معندهوش تفرقة".

"المصير" عُرض في عام 1997، بطولة: نور الشريف، محمود حميدة، ليلى علوي، محمد منير، صفية العمري، خالد النبوي، هاني سلامة، روجينا، أحمد فؤاد سليم، سناء يونس، سيف عبدالرحمن.