"ست ستات".. رانيا يوسف تكشف تفاصيل فيلم "حريمي"

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أحدث أعمالها الفنية الجديدة وهو فيلم "حريمي".

وقالت رانيا، في تصريحاتها،إن فيلم "حريمي" يضم مجموعة من النجمات من بينهن نيللي كريم وشيرين رضا.

وأضافت، أنه سيكون تجربة مختلفة قريبًا، قائلة : "إحنا مجموعة ست ستات كده حلوين هنعمل لكم فيلم حلو إن شاء الله قريب بإذن الله".

يُذكر أن ، رانيا يوسف شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة منتصف الليل"، و "أهل الخطايا".