كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم أقورا للمخرج علاء الدين سليم بتنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الـ12 من مهرجان طرابلس للأفلام.

تدور أحداث الفيلم في مدينة معزولة، حيث يعود بعض الأشخاص المفقودين بمظاهر غامضة، مما يخلق حالة من التوتر والقلق بين سكان المدينة. يتدخل فتحي، مفتش الشرطة المحلية، ليسعى لكشف غموض عودة هؤلاء الأشخاص بمساعدة صديقه الطبيب أمين. تتعقد الأمور عندما يصل مفتش الشرطة عمر من العاصمة للوقوف على حقيقة الأمر، مما يؤدي إلى انقسام بين سكان المدينة بين من يرحب بعودة المفقودين ومن يعتبر عودتهم لعنة.

أقورا إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، ومن تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج سليم.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، مثل ناجي القنواتي الذي لعب دور البطولة في فيلم ماء العين الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وبلال سلاطنية المعروف بعمله في الفيلم التونسي دشرة، ومجد مستورة الذي لعب دور البطولة في فيلمي نحبك هادي ووراء الجبال، والنجمة التونسية الصاعدة سونيا زرج عيونا.

تولى تصوير الفيلم أمين مسعيدي وقام بتأليف الموسيقى كل من رامي حرابي، إسماعيل الأسود، غسان بن إبراهيم.