أمير المصري يستعد للعرض الخاص لفيلم "Giant" قبل عرضه في السينمات

يواصل النجم العالمي، أمير المصري الترويج لفيلمه الجديد "Giant" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

نشر أمير المصري مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يستعد لحضور العرض الخاص للفيلم المقرر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة في لندن.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم النجم العلمي بيرس بروسنان.

يذكر أن أمير المصري ينتظر عرض فيلمه "100 Nights of Hero" أيضا مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.







