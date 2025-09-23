تشهد جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية التي يستضيفها European Film Promotion بالتعاون مع مركز السينما العربية، تنافس 20 فيلما أوروبيا.

ويختار 100 من أبرز النقاد العرب المؤثرين من 16 دولة ناطقة بالعربية ثلاثة أفلام مفضلة قبل الإعلان عن الفائز خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (16 – 24 أكتوبر 2025).

تمثل الأفلام المرشحة طيفاً واسعاً من الأنواع والأصوات، إذ عُرض العديد منها لأول مرة في مهرجانات دولية كبرى، أو حصدت جوائز مرموقة، أو قُدمت للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار، مثل Young Mothers لجان بيير ولوك داردين (بلجيكا)، Little Trouble Girls لأورشكا ديوكيتش (سلوفينيا)، والفيلم الوثائقي Sanatorium لجار أوروك (إيرلندا). وتشمل الأعمال الفائزة الأخرى في مهرجانات دولية DJ Achmet لجورجي أونكوفسكي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور في مهرجان صندانس، الجائزة الكبرى لقسم "إكران جونيو" بمهرجان كان، جائزة "منظور الشباب" الخاصة وجائزة "سينوروبا" في مهرجان سراييفو)، Home Sweet Home لفريله بيترسن وDeaf لإيفا ليبرتاد (الفائز بجائزة الجمهور في قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي)، يونان لأمير فخر الدين (جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان روتردام العربي)، Celtic Utopia لدينيس هارفي ولارس لوفين (الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان لوكارنو)، وكذلك Tales from the Magic Garden لديفيد سوكوب، جان-كلود روزيك، باتريك باش، وليون فيدمار (جائزة ECFA لأفضل فيلم أوروبي للأطفال في مهرجان جيفوني).

قالت سونيا هاينن، المدير الإداري لـEFP: "بينما نخطو نحو النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، يسعدنا أن نرى المزيد من النقاد العرب ينضمون إلى لجنة التحكيم. إن التزامهم وخبرتهم يجلبان رؤى جديدة ويشعلان الحوار حول السينما في جميع أنحاء العالم. تعكس الأفلام المرشحة من 20 دولة أوروبية التنوع الرائع لصناعة السينما الأوروبية."

وأضافت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "نفخر في مهرجان الجونة باستضافة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، حيث يمكن للنقاد العرب التفاعل مع غنى وتنوع السينما الأوروبية. إن وجهات نظرهم لا تعزز الحوار الثقافي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الدور الحيوي الذي يلعبونه في ربط صانعي الأفلام والجمهور عبر المناطق. من خلال استضافة الجوائز، نؤكد التزامنا بتمكين النقاد العرب وإعادة تعريف دور المهرجانات العربية كجسور بين العوالم."

وأعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لـمركز السينما العربية، عن سعادتهما بعام جديد من الجوائز: "كما هو الحال دائماً، من دواعي سرورنا أن نتعاون مع EFP في النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والأجمل من ذلك أن نحظى بفرصة جديدة لتسليط الضوء على السينما الأوروبية من خلال نقادنا العرب، ومواصلة توسيع آفاق الأفلام الأوروبية وصنّاعها في المنطقة الناطقة بالعربية."

أُطلقت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عام 2019 من قبل EFP وACC، وهي امتداد لجوائز النقاد التي أسسها مركز السينما العربية، بهدف تعزيز تنوع الأفلام في المنطقة وزيادة اهتمام شركات التوزيع والصناعة بالأعمال الأوروبية المتميزة. كما تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على النقاد السينمائيين البارزين من 16 دولة ناطقة بالعربية ودورهم في تقديم رؤى جديدة وجسر الفوارق الثقافية.