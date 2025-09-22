بعد ترشيحه لتمثيل مصر في الأوسكار.. إقامة عرض محدود لـ"هابي بيرث داي"

أقامت الشركات المنتجة لـ"هابي بيرث داي" عرضا محدودا للفيلم، في سينما بالتجمع الخامس، ليتمكن الجمهور من مشاهدته، تنفيذا لشروط الترشح الرسمية لقبول تمثيله لـ مصر في "الأوسكار".

الفيلم أخرجته سارة جوهر، وفاز بـ3 جوائز من مهرجان تريبيكا، وهي: أفضل فيلم عالمي وأفضل سيناريو عالمي وأفضل مخرجة لسارة جوهر.

وعبرت سارة عقب فوز الفيلم عن فخرها، وأهدت الجوائز لكل شخص آمن به وعمل على خروجه للنور.

يحكي فيلم هابي بيرث داي قصة ضحى الطفلة اللي تحلم بحضور عيد ميلاد. الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي بالمشاركة مع أحمد بدوي وأحمد عباس، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

عُرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي، ومن المقرر أن يتم عرضه في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.