ياسمينا العبد تصل الأقصر لتصوير فيلمها "كان ياما كان" مع نور النبوي

كتبت- منى الموجي:

سافرت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لمدينة الأقصر، استعدادا لبدء تصوير فيلمها كان ياما كان مع الفنان نور النبوي، تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج فيلم سكوير لأحمد بدوي.

وفي سياق آخر، تواصل ياسمينا تصوير مسلسلها ميدترم ويشاركها مجموعة من الشباب ومن أبرزهم: يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وآخرون.

المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري، ويعرض على منصة watch it الرقمية .

وتستكمل ياسمينا تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.