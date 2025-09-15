عن قصة حقيقية.. رؤوف السيد يبدأ تحضيرات "أبطال الشوارع"

"ولنا في الخيال .. حب؟؟" يشهد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

بدأ المخرج رؤوف السيد التحضير لفيلم جديد يتناول عن كأس العالم لأطفال الشوارع، مستلهمًا أحداثه من الواقع بعد تتويج فريق مصر مؤخرًا بالبطولة في العاصمة النرويجية أوسلو.

العمل من تأليف مريم نعوم - ورشة "سرد"، ومن إنتاج أحمد الجنايني بالتعاون مع رؤوف السيد.

ومن المقرر أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة الأبطال الصغار ومعاناتهم وتحدياتهم وصولًا إلى منصة التتويج العالمية، في عمل يجمع بين الدراما الإنسانية والإلهام الرياضي.

يذكر أن مصر توجت بلقب كأس العالم لأطفال الشوارع، في سبتمبر الجاري، والتي استضافتها العاصمة النرويجية أوسلو.

تعرف البطولة عالميًا باسم Homeless World Cup، وهي مبادرة دولية انطلقت لأول مرة عام 2003، وتقام سنويًا في دولة مختلفة بمشاركة فرق تمثل منظمات مجتمعية محلية تعمل على دعم الأطفال والفئات الضعيفة في مجتمعاتها.