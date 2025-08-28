إعلان

"ماما وبابا" يتصدر التريند على موقع "x" بعد طرحه في دور العرض السينمائي

01:51 ص الخميس 28 أغسطس 2025

ماما وبابا

كتبت- منى الموجي:

تصدر فيلم "ماما وبابا" التريند على موقع التواصل الاجتماعي "x" - تويتر سابقا، بعد الاحتفال بطرحه في دور العرض السينمائي بحضور أبطاله مساء الأربعاء 27 أغسطس، في ڤوكس سينما بمول مصر.

وشهد العرض حضور فريق العمل بينهم: "ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، المخرج أحمد القيعي، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفل يزن والطفلة خديجة".

وحرص على تهنئة أبطال العمل عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم: أمير صلاح الدين الذي حضر بصحبة أسرته، محمد أنور، مصطفى غريب، دنيا سامي.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

