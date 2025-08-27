بالصور.. محمد عبدالرحمن "توتا" وزوجته من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

حرص الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" على المشاركة في العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا" الذي يقام داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

والتقط "توتا" صورًا تذكارية رفقة زوجته على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

"بقميص الأهلي".. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ابنه ياسين

محمود ياسين عن "طفلة الشيبسي": " نفسي القصة تتقفل حلو من غير ما نشوها"