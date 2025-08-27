إعلان

بالصور.. محمد عبدالرحمن "توتا" وزوجته من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

09:03 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا وزوجته
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا واطفال فيلم ماما وبابا (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا واطفال فيلم ماما وبابا
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالرحمن توتا وزوجته من عرض فيلم ماما وبابا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

حرص الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" على المشاركة في العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا" الذي يقام داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

والتقط "توتا" صورًا تذكارية رفقة زوجته على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

"بقميص الأهلي".. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ابنه ياسين

محمود ياسين عن "طفلة الشيبسي": " نفسي القصة تتقفل حلو من غير ما نشوها"

محمد عبد الرحمن فيلم ماما وبابا أبطال فيلم ماما وبابا العرض الخاص لفيلم ماما وبابا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان