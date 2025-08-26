محمد ممدوح يروج لفيلم "السادة الأفاضل" استعدادا لطرحه بـ"السينمات"

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق فيلم "السادة الأفاضل" الترويج له ونشر كواليس التصوير استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان محمد ممدوح أحد نجوم الفيلم صورا من الكواليس عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها عدد من أبطال الفيلم، وهم الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان طه دسوقي، الفنان علي صبحي، الفنان محمد شاهين، الفنانة انتصار، الفنانة ناهد السباعي والفنانة هنادي مهنا.

وكتب تعليقا على الصور: "من تصوير فيلم السادة الأفاضل، إخراج كريم الشناوي".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد ممدوح على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

يذكر أن آخر مشاركات محمد ممدوح في الدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

