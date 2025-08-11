الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "درويش"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "درويش" المقام حاليًا فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

واحتفل نجوم وأبطال فيلم درويش بالعرض الخاص، بالتقاط صورًا تذكارية على السجادة الحمراء وسط الجمهور.

حضر العرض الخاص، أبطال درويش، وهم: عمرو يوسف ودينا الشربينى وتارا عماد وخالد كمال والمخرج وليد الحلفاوى وإسلام حافظ وأحمد محارب.

كما حضرت الفنانة صبا مبارك، والنجمة فردوس عبد الحميد، والفنانة الشابة جيسيكا حسام عرض الفيلم.

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

