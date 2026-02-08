الداخلية تضبط طن دقيق مخالف و11 مليون جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، حيث تم ضبط ما يزيد عن طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة، ضمن جهود حماية المستهلكين ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية، أسفرت الحملات المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 11 مليون جنيه، بعد محاولات إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

