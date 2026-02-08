إعلان

أكلوا هريسة.. إصابة سيدة وطفليها بتسمم غذائي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:25 م 08/02/2026

تسمم غذائي - أرشيفية

أصيبت سيدة وطفليها بحالة تسمم غذائي، اليوم الأحد، إثر تناول وجبة "هريسة" فاسدة، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى المحمودية المركزي كل من : محمد فاروق علام، 3 أعوام، وآية فاروق علام، عام ونصف، وهاجر شعبان أبو زيد، 35 عامًا، وجميعهم مصابون بـ"نزلة معوية".

وكشفت التحريات الأولية والتقرير الطبي أن الإصابات جاءت نتيجة تناول وجبة "هريسة" غير صالحة، ما أدى إلى ظهور أعراض معوية حادة على المصابين.

قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

