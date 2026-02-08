انتظام العملية التعليمية في 563 مدرسة في بورسعيد - صور

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي

انتظمت الدراسة داخل 563 مدرسة بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن العملية التعليمية اتسمت بالانضباط والالتزام من الطلاب والمعلمين، في 563 مدرسة بالتزامن مع انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 – 2026، لافتًا أن تعليم بورسعيد مستمر في تنفيذ المتابعات اليومية على جميع المدارس لضمان استقرار وانضباط العملية التعليمية.

وشدد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لدعم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.