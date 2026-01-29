كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج طارق الجنايني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان "محمود التاني"، من بطولة أحمد بحر "كزبرة" وأحمد غزي وكارولين عزمي.

وفي الوقت نفسه، يواصل كزبرة تصوير مشاهده في مسلسل "بيبو"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، قصة تامر محسن، وإنتاج سعدي جوهر.

كما يشارك أحمد غزي في بطولة مسلسل "رأس الأفعى"، إلى جانب النجمين أمير كرارة وشريف منير، ومن إخراج محمد بكير، ويُعرض أيضا ضمن مسلسلات رمضان 2026.

جدير بالذكر أن كزبرة وغزي سبق وتعاونا في الجزء الأول والثاني من فيلم الحريفة، وحققا نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي وإيرادات مرتفعة.