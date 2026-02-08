إعلان

جريمة مقهى أسوان بالكوربة.. قرار قضائي في استئناف المتهم على حكم إعدامه

كتب : أحمد عادل

11:45 ص 08/02/2026 تعديل في 12:26 م

. أول ظهور للمتهم بقتل ''حمص'' نجل مالك مقهى أسوان

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة 17 فبراير الجاري.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر ص. م" قتل المجني عليه "محمد ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فدبّر الأمر وأعد العدة، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

جريمة مقهى أسوان حكم إعدام جنايات القاهرة

