جنوب إفريقيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو

بريتوريا – (أ ش أ)

قررت جنوب أفريقيا سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، منهيةً بذلك ما يقرب من ثلاثة عقود من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في جنوب أفريقيا فينسنت ماجوينيا - في بيان له - إن قرار الانسحاب جاء مدفوعًا بـ"الحاجة إلى توحيد وإعادة توجيه موارد قوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية، بعد 27 عامًا من دعم جنوب أفريقيا لجهود حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع: "الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار حكومة جنوب أفريقيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت في 12 يناير الماضي"، مشيرا إلى أن الرئيس رامافوزا رحب بالتقدير الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة لقرار جنوب أفريقيا.

وتُصنف جنوب أفريقيا ضمن الدول العشر الأولى المساهمة بقوات في مونوسكو، حيث يبلغ عدد قواتها المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 700 جندي لدعم ولاية حفظ السلام التابعة للبعثة، وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في بريتوريا.

وصرح ماجوينيا بأن جنوب إفريقيا ستعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على الجداول الزمنية والآليات الأخرى للانسحاب، والذي من المتوقع أن يكتمل قبل نهاية عام 2026.

وعلى الرغم من الانسحاب من مونوسكو، ستواصل حكومة جنوب أفريقيا الحفاظ على علاقات ثنائية وثيقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستقدم دعماً مستمراً لمبادرات السلام متعددة الأطراف التي تقودها الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق سلام دائم في البلاد.

وأنشأت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 1999 لدعم اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، ومنذ ذلك الحين تطورت في ظل الصراع المستمر حيث تتمثل مهمتها في حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لخطر وشيك بالعنف الجسدي، فضلاً عن دعم جهود الحكومة الكونغولية لتحقيق الاستقرار وترسيخ السلام.