حماس: من الوقاحة الدعوة لنزع سلاحنا وشرعنة "ميليشيات عميلة"

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأحد، إن اعتراف 159 دولة بالدولة الفلسطينية خطوة جيدة لكنها لا تكفي، مشددا على أن السؤال الأهم هو كيفية تحويل هذه الدولة إلى "حقيقة وواقع على الأرض".

وأوضح مشعل خلال كلمته في منتدى الجزيرة بالدوحة، أن فلسفة المقاومة تقوم على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي والشرائع السماوية.

وانتقد مشعل، "المفارقة العجيبة والوقاحة" في محاولات نزع سلاح الشعب الفلسطيني، في مقابل "شرعنة" أسلحة ميليشيات عميلة مثل "أبو شباب" وأمثاله، والتي تهدف إلى خلق فوضى لملء فراغ تظن قوى معينة أن المقاومة ستتركه.

وشدد مشعل، على ضرورة عدم النظر إلى محطات المقاومة بشكل منفصل عن سياقها العام، مشيرا إلى أن ثورة عز الدين القسام في العشرينيات، وبطولات عبد القادر الحسيني في القسطل عام 1948، والثورة الفلسطينية عام 1965، ومعركة الكرامة عام 1968، كلها محطات أسست للمقاومة العظيمة ورفعت روح الأمة بعد الهزائم.

وأضاف رئيس حماس في الخارج: " كذلك، التحام المقاومة مع الجيش الأردني، عمل محطة رفعت الروح، مثل محطة حرب أكتوبر عام 1973 التي أخرجت الأمة من هزيمة 1967، وغيرها الكثير من النماذج".

واعتبر مشعل، أن حروب الاحتلال المتكررة ضد قطاع غزة تهدف أساسا إلى تدمير بنية المقاومة وإبادة أي بقعة تملك "إرادة حرة"، مؤكدا على وجود "ثابت ومتغير" في القضية الفلسطينية؛ فالثابت هو استمرار المقاومة طالما بقي الاحتلال، بينما المتغير يكمن في أشكالها وتطوير أدواتها من ثورة وانتفاضة ومقاومة مسلحة.