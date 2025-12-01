الأربعاء عرض فيلم ""The Little Princess" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية، عرضًا سينمائيًا للفيلم الأجنبي الطويل "The Little Princess"، يوم الأربعاء المقبل، مترجم للعربية ومناسب لجميع الفئات العمرية، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة.

تدور أحداث فيلم "The Little Princess"، حول طفلة تُدعى "سارة"، يقوم والدها الضابط كرو، بإيداعها في إحدى المدارس الداخلية بسبب استدعائه للالتحاق بالجيش ويُعاملها طاقم المدرسة كأميرة بسبب المبلغ المالي الكبير الذي دفعه والدها.

وبعد فقدان والدها في الحرب وعدم إرسال أموال، يتغير الوضع تمامًا فتضطر الطفلة إلى مساعدة الخدم بعد تراجع مستوى المعاملة المميز الذي كانت تحظى به.

الفيلم مترجم للعربية، من إخراج والتر لانج، ومساعد المخرج ويليام إيه سايتر، وتأليف اثيل هيل، وبطولة النجمة شيرلي تمبل إلى جانب هوميلز هيربرت، هيربرت إيفانز، أنيتا لويز، ميلز ماندر، وتشارلز إيروين.

من جانبه الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، أكد أن مركز الثقافة السينمائية بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والورش السينمائية والندوات، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويعكس التنوع الثقافي في المجتمع.

اقرأ أيضا..

بعد حريق ستوديو مصر.. محمد إمام يعلق على استئناف تصوير مسلسل "الكينج"

عمرو الليثي يستضيف سهير عبد القادر وذوي الهمم في حلقة خاصة