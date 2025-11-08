كتب- مروان الطيب:

ينتظر عشاق أفلام السير الذاتية عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي تقدم قصص شخصيات مؤثرة في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية وحتى الرياضية، ويتعاون خلالها مجموعة كبيرة من أبرز النجوم سواء محليًا أو عالميًا.

ومن أبرز أعمال السير الذاتية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة فيلم "الست" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم وتجسد شخصيتها النجمة منى زكي، وفيلم الدراما والرياضة "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ويجسد شخصيته الممثل المصري العالمي أمير المصري، إلى جانب فيلم "Christy" بطولة سيدني سويني التي تجسد شخصية الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن.

الست

يعتبر فيلم "الست" من أكثر أفلام السير الذاتية المرتقب عرضها خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، ويسرد الفيلم مسيرتها الفنية ويضم نخبة من ضيوف الشرف.

الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتم الاستعانة بفريق عالمي لعمل المكياج وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات.

Christy

الفيلم من بطولة النجمة الأمريكية سيدني سويني وتجسد من خلاله شخصية الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن ورحلة صعودها إلى أن أصبحت إحدى أشهر اللاعبات بفترة التسعينيات، وحاز الفيلم على تقييم "6.2/10" من قبل موقع "IMDB" العالمي، وسط توقعات بترشح سيدني سويني لأول مرة لجائزة الأوسكار عن فئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، ويعرض الفيلم يوم 7 نوفمبر في السينمات.

Giant

كشف الفنان المصري العالمي أمير المصري عن قيامه بتجسيد شخصية الملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" في فيلم giant، وستدور أحداث الفيلم حول رحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب بريندان إنجل الذي لعب دورًا كبيرًا في نجاحه ووصوله للعالمية.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم النجم العالمي بيرس بروسنان ومن المقرر عرضه تجاريًا مطلع شهر يناير 2026.

Michael

تواصل شركة "Lionsgate" تصوير فيلم السيرة الذاتية "Michael" عن أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، للمخرج الأمريكي أنطوان فوكوا والمقرر عرضه مطلع شهر أبريل لعام 2026، ويقوم ابن شقيق "مايكل جاكسون" ويدعى "جعفر جاكسون" بتجسيد الراحل على شاشة السينما.

ويشاركه البطولة نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، منهم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، والممثلة الأمريكية نيا لونج، ويتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.