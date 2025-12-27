بالصور.. نجلاء بدر في العرض الخاص لفيلم الملحد

أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

شهد العرض الخاص لفيلم "الملحد"، الذي يقام حاليا في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حضور عدد كبير من نجوم الفن وأبطال وصناع العمل السينمائي.

حضر العرض الخاص المؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج محمد العدل، والفنان حسين فهمي، والفنانة نجلاء بدر، المنتج أحمد السبكي، المخرج محمد العدل.

التقطت نجوم وأبطال فيلم الملحد الصور التذكارية على الريد كاربت استعدادا لعرض الفيلم في السينمات.

أزمة فيلم "الملحد"

يذكر أن المنتج أحمد السبكي، أعلن عرض فيلم "الملحد" في السينمات بعد إجازة عرضه من قبل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعاوى القضائية المطالبة بمنعه.

وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023.

كواليس فيلم "الملحد"

يناقش فيلم 'الملحد'، قضية الانقسام الفكري بين التطرف الديني والإلحاد، في إطار درامي اجتماعي مسلطاً الضوء على أسباب انتشار هذه الظواهر بين أوساط الشباب وتداعياتها المباشرة على الفرد وبنيان المجتمع.

فيلم الملحد من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، وشيرين رضا.

