تحرك عاجل من محافظ الغربية بعد تسمم 17 عاملًا بالمحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تحركًا عاجلًا عقب إصابة 17 عاملًا بمصنع للمفروشات بقرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى، بادعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام من أحد المطاعم.

وتلقى محافظ الغربية إخطارًا بالواقعة عصر اليوم، ووجّه برفع درجة الاستعداد بين الجهات المعنية، حيث جرى إخطار مديرية الصحة وهيئة الإسعاف لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، مع التأكيد على تقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، حيث تلقوا الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، مع وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة المستمرة لحين استقرار حالتهم الصحية.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، أوضح محافظ الغربية أن مديرية الصحة سحبت عينات من بقايا الطعام محل الاشتباه، إلى جانب 6 عينات من المطعم المختص، وجرى إرسالها إلى معامل المديرية لتحليلها وبيان أسباب الواقعة بدقة.

كما جرى تكليف وكيل وزارة الصحة بالغربية بمتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، وإعداد تقرير مفصل بنتائج التحاليل فور الانتهاء منها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

