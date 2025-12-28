إعلان

العمل تعلن عن 1492 فرصة عمل بالسويس وتخطط لملتقى توظيفي موسع

كتب : أحمد الجندي

02:20 م 28/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير 1492 فرصة عمل حقيقية لشباب محافظة السويس في 22 شركة كبرى بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن الإعلان يشمل 492 فرصة عمل جديدة في 7 شركات انضمت مؤخرًا لمنظومة التعاون مع الوزارة، ليصل إجمالي الشركات المشاركة إلى 22 شركة تعمل في القطاع الصناعي والاستثماري وتساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوظيف الشباب.

وكانت الوزارة قد سبق وأن أعلنت عن 1000 فرصة عمل في 15 شركة، ليكتمل بذلك مجموع الفرص الحالية ليصل إلى 1492 فرصة متاحة للشباب.

وكشفت الوزارة عن التخطيط لإقامة ملتقى توظيفي موسع في مقر مركز التدريب المهني بمحافظة السويس، بالتنسيق مع مبادرة "ابدأ إيدو"، حيث سيحضر ممثلو الـ22 شركة لإجراء المقابلات الشخصية مباشرة مع الشباب واختيار الكوادر المناسبة لشغل الوظائف المتاحة فورًا.

وأوضحت لمياء محمود، مدير المديرية، أن الملتقى يهدف إلى تمكين الشباب، وتوفير مسارات وظيفية مستقرة بمرتبات عادلة وتأمين صحي واجتماعي، وضمان وصول الفرص لجميع أبناء السويس من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة على أن موعد الملتقى سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام القادمة، مشددة على أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة، مع تعميق التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والمبادرات الوطنية لتحقيق أفضل استفادة للشباب الباحثين عن عمل.

اقرأ أيضاً:

اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بالدوائر الـ19 الملغاة.. انطلاق التصويت في جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب 2025

وفقا للقانون.. ننشر ضوابط إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل السويس فرص عمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة