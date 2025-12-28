العمل تعلن عن 1492 فرصة عمل بالسويس وتخطط لملتقى توظيفي موسع

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير 1492 فرصة عمل حقيقية لشباب محافظة السويس في 22 شركة كبرى بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن الإعلان يشمل 492 فرصة عمل جديدة في 7 شركات انضمت مؤخرًا لمنظومة التعاون مع الوزارة، ليصل إجمالي الشركات المشاركة إلى 22 شركة تعمل في القطاع الصناعي والاستثماري وتساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوظيف الشباب.

وكانت الوزارة قد سبق وأن أعلنت عن 1000 فرصة عمل في 15 شركة، ليكتمل بذلك مجموع الفرص الحالية ليصل إلى 1492 فرصة متاحة للشباب.

وكشفت الوزارة عن التخطيط لإقامة ملتقى توظيفي موسع في مقر مركز التدريب المهني بمحافظة السويس، بالتنسيق مع مبادرة "ابدأ إيدو"، حيث سيحضر ممثلو الـ22 شركة لإجراء المقابلات الشخصية مباشرة مع الشباب واختيار الكوادر المناسبة لشغل الوظائف المتاحة فورًا.

وأوضحت لمياء محمود، مدير المديرية، أن الملتقى يهدف إلى تمكين الشباب، وتوفير مسارات وظيفية مستقرة بمرتبات عادلة وتأمين صحي واجتماعي، وضمان وصول الفرص لجميع أبناء السويس من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة على أن موعد الملتقى سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام القادمة، مشددة على أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة، مع تعميق التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والمبادرات الوطنية لتحقيق أفضل استفادة للشباب الباحثين عن عمل.

