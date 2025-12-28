هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات

(د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة ما أسفر عن شل حركة الطيران مؤقتا في العاصمة الروسية موسكو، وتعطيل مئات الرحلات الجوية قبل ساعات من بدء العطلات الرسمية في البلاد.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني إن عمليات الإقلاع والهبوط تعذرت في مطاري شيريميتيفو وفنوكوفو لساعات.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية أنه تم إلغاء أو تأجيل أكثر من 300 رحلة جوية خلال الليل، فيما تم تحويل مسار نحو 70 طائرة إلى مطارات بديلة، ولم يتأثر مطارا دوموديدوفو وجوكوفسكي، وهما المطاران الآخران في موسكو، بهذه الاضطرابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 273 طائرة مسيرة في أنحاء البلاد. وكالعادة، لم تقدم الوزارة أي معلومات عن حجم الأضرار.

ويتعرض آلاف المسافرين بشكل متكرر للاحتجاز في المطارات بسبب تهديد الطائرات المسيرة، خاصة خلال العطلات الروسية التي تبدأ في 31 ديسمبر وتستمر حتى 11 يناير.