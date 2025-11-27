تصوير- منى الموجي:

شهدت سينما التحرير، اليوم الخميس 27 نوفمبر، إقامة عرض خاص لفيلم "ولنا في الخيال.. حب" للمخرجة سارة رزيق، وبعد العرض أقيم مؤتمر صحفي بحضور فريق العمل، وبينهم: المنتج صفي الدين محمود، النجم أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد، الموسيقار خالد حماد، ومهندس الديكور حمزة طه، وأدارت الجلسة الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

السعدني يشيد بالتجربة

قال النجم أحمد السعدني إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المنتج صفي الدين محمود، وعرض عليه الفيلم، وأوضح له أن العمل من تأليف وإخراج مخرجة تخطو خطواتها الأولى، وتريد مقابلته، مضيفا "أثق في أستاذ صفي وما يقدمه من أعمال، قابلتها ولم يستغرق الأمر أكثر من 5 دقايق لإبداء موافقتي على المشاركة".

موافقة دون تردد

وتابع السعدني "أنا أسهل حاجة عندي الهروب وأعتذر، قرار الشغل بالنسبالي مش سهل من وأنا صغير، إني أخد قرار بهذه السرعة بدون أدنى تردد مش بيحصل، وعملنا بروڤات كتير جدا، كنت حافظ الأدوار كلها، ودي حاجة كنا بنعملها في المعهد مع أستاذ جلال الشرقاوي الله يرحمه، كان يدينا هاملت ويقولنا احفظوا كل الأدوار".

شعور بالفخر

السعدني أكد أنه ذهب لـ سارة مع أول يوم تصوير ليعبر عن فخره بها، موضحا أن هذا لا يعني أنهما لم يختلفا "اتخانقنا واختلفنا كتير قوي، لما اتفرجت على النسخة الأولى وهي نسخة غير جاهزة تماما، قلتلها أنا مش فرحان بيكي قدر ما أنا فرحان إنك عليتي على سقف توقعاتي، فخور بالعمل ده وإني اشتغلت مع الست دي".

جدير بالذكر أن فيلم ولنا في الخيال حب.. عُرض لأول مرة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي.

"ولنا في الخيال حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.