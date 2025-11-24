بطل "أصحاب ولا أعز" يقدم أول أفلامه كمخرج "بطاطا شيبس ع فستق"

انتهى الفنان فؤاد يمين، من تصوير كافة مشاهد تجربته الإخراجية الأولى فيلم "بطاطس شيبس ع فستق"، وذلك في أكتوبر الماضي، ويعمل الآن على الانتهاء من مرحلة ما بعد الإنتاج.

قصة الفيلم

الفيلم من إنتاج شركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت في دبي، شركة أباجور برودكشنز، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، إذ يحكي "بطاطا شيبس عَ فِستُق" قصة نهاد، وهو رجل ثلاثيني يعاني من الإحباط، يقرر تحويل انتحاره إلى حدث سينمائي. مع عدم وجود شيء ليخسره، يستأجر مصوّرًا بائسًا وفاشلًا لتوثيق "ليلته الأخيرة على الأرض"، ليكون الناتج رحلة تجمع بين قائمة الأمنيات والانهيارات عبر شوارع بيروت التي لا تنام.

بيروت

شهدت مدينة بيروت تصوير الفيلم بالكامل، ومن المقرر ظهور شخصيات عربية شهيرة كضيوف شرف في العمل.

فريق العمل

الفيلم بطولة: فؤاد يمّين، ومن أفلامه (أصحاب ولا أعز، قضية رقم 23، كتير كبير)، إلى جانب مجموعة من نجوم العالم العربي، من بينهم سعيد سرحان (الهيبة، بيروت هولدم، the swimmers ، دفاتر مايا)، وطلال الجردي، وإيلي متري، وسينتيا كرم، ومنير شليطا.

جيانلوكا شقرا

وقال جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي في فرونت رو فيلمد إنترتينمنت في بيان صحفي: "أعتقد أن رؤية فؤاد المبتكرة هي نسمة هواء منعشة في ظل هذه الأوقات الصعبة. سعدنا بالتعاون معه في أصحاب ولا أعز، إذ جسّد دوره بشجاعة وأثبت فورًا أنه موهبة تملك الكثير لتقدمه".

فؤاد يمين

كما علّق يمين "بدأت علاقتي مع فرونت في موقع تصوير أصحاب ولا أعز، حيث تبيّن أننا نتشارك في رغبتنا تقديم قصص جريئة وصادقة. فيلم بطاطا شيبس عَ فِستُق يغوص في حقيقة كوننا بشر، حيث الخوف والحب والندم والرغبة في الانتماء، وهي مشاعر تتجاوز أي مكان محدد. هذا التوافق في الرؤية هو ما يجعل هذا التعاون بيننا أمرًا حتميًا".