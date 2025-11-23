بسنت أبو باشا تحتفل مع أبطال فيلم "ولنا في الخيال حب" بعرضه في السينمات

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو طريف يجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس فيلم "خلي بالك على نفسك".

وشاركت ياسمين جمهورها الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت عليه: "خلي بالك على نفسك".

تعليق السقا

وأعاد السقا نشر الفيديو عبر صفحته على نفس الموقع، معلقا "الكلام على إيه؟.. بس خلي بالك من نفسك".

أبطال "خلي بالك على نفسك"

فيلم "خلي بالك على نفسك" من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

وننسى اللي كان

وتستعد ياسمين عبدالعزيز لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "وننسى اللي كان"، الذي يشاركها بطولته كريم فهمي، شيرين رضا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

