أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولية، والتي ضمّت لجنة تحكيمها: الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، والمخرج والكاتب اللبناني إيلي داغر، والمنتجة الفرنسية كلير جاديا.

نتائج المسابقة:

- تنويه خاص لفيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي.

- جائزة فتحي فرج – جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى "في منزل أهلي" (In My Parents House) للمخرج تيم إلريش.

- جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم – والتي تُمنح للمخرج – حصل عليها فيلم "حبيبي حسين" (Habibi Hussein) للمخرج أليكس بكري.

مي عودة

واستلمت الجائزة الأخيرة المنتجة الفلسطينية مي عودة، وعبرت عن سعادتها قائلة: "مفاجأة كبيرة ناخد جائزة باسم سينمائي كبير شادي عبدالسلام، ثقة كبيرة وشكرا للجنة التحكيم، هذا الفيلم نهديه لكل فلسطيني في جنين، حيفا، ورام الله، والقدس، بيت لحم، غزة، لكل مخيمات اللاجئين، وين ما كانت لكل فلسطيني في المنفى بيحلم ويبني حجر على حجر عشان يكون عنده بكرة وأمل".

وتابعت "هذا الفيلم نهديه لكل السينمائيين لأننا بنحب السينما، ولمخرج الفيلم اللي فضل 17 سنة يعمله".