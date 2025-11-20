بطلة "ثريا حبي": الحياة أجبرتني على هذا القرار.. وأعيش في نور مارون بغدادي

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا مع أبطال وفريق عمل فيلم "ولنا في الخيال حب" بعرضه في السينمات.

ونشرت بسنت، صورا من العرض الخاص عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مع عدد من أبطال الفيلم منهم الفنانة مايان السيد، الفنان أحمد السعدني، والتقطت العديد من الصور التذكارية معهم على الريد كاربت.

كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة العمل كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

آخر أعمال بسنت أبو باشا

شاركت بسنت أبو باشا مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "إخواتي" بطولة الفنانة نيللي كريم، الفنانة كندة علوش، الفنانة روبي، الفنانة جيهان الشماشرجي، وعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها بسنت أبو باشا قريبا

تشارك بسنت أبو باشا في مسلسل "2 قهوة"، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بالصدفة بين أستاذ جامعي مقدم برامج ناجح، وفتاة بسيطة تعمل في مقهى. تتطور العلاقة بينهما وسط صراعات ماضية وعقبات اجتماعية ومهنية، خصوصًا بعد عودة طليقته إلى حياته، مما يهدد استقرار الحب الجديد.

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد فهمي، مرام علي، إسماعيل فرغلي، ميريت عمر الحريري، أحمد الشامي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

