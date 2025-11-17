تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة ثريا بغدادي، بطلة الفيلم الوثائقي اللبناني ثريا حبي، المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تفضل القول إنها تعيش في نور زوجها المخرج الراحل مارون بغدادي لا في ظله.

ثريا بغدادي

وتابعت في جلسة أقيمت لمناقشة الفيلم بعد عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: "بعدما صورنا سوا، مارون قالي هلأ بدنا نعمل ولد، وكان بدي نعمل أفلام أخرى، بس شفت إن ممكن بهالوقت أقبل أكون في ظله فترة معينة، بعدين يجي دوري".

وتابعت "أوقات الحياة تفرض عليك أشياء تناقض الذي تريده، كنت أحب شغله واحترمه، قلت معلش فيني أقف على جنب كان قرار، لكن بلاقي أن الحياة أجبرتني نوعا ما على القرار".

ووجهت الشكر لمخرج الفيلم نيكولا على تحمله لها، ومازحته "أنا ما متحملة حالي"، مضيفة "الحياة لها أكثر من وجه، وفيه وجهات نظر مختلفة، هلأ بسمح لحالي أقول ده لإن فيه شيء تخطيته، دلوقتي ممكن أفضل إني أقول (لا أعيش في ظل مارون ولكن في نوره)".

حضور الجلسة

الجلسة شهدت حضور المخرج نيكولا خوري وبطلة العمل الفنانة ثريا بغدادي.

قصة "ثريا حبي"

يدخل فيلم ثريا حبي إلى عالم الفنانة ثريا بغدادي، ليتعرف الجمهور من خلاله على علاقتها بزوجها المخرج الكبير الراحل مارون بغدادي بعد مرور 30 عامًا على رحيله. يعتمد العمل على لقطات من فيلم "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأول، إضافة إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف مسارات حياتها الداخلية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاركة عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويختتم دورته السادسة والأربعين مساء يوم 21 نوفمبر، بإعلان جوائزه والأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.