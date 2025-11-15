بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على قصة فيلم "الركض الصامت"

كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، أمس الجمعة 14 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين، فيلم "الركض الصامت" من إخراج مارتا بيرجمان، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة الدولية.

الفيلم روائي طويل من إنتاج بلجيكا وكندا، ناطق باللغتين الفرنسية والعربية، وتبلغ مدته 94 دقيقة.

تدور أحداث "الركض الصامت" حول سارة وآدم وابنتهما البالغة عامين، وصلوا إلى بلجيكا بطريقة غير شرعية ويأملون في الوصول إلى إنجلترا. ويتواجدون في شاحنة صغيرة مع آخرين، ويبدأ الخوف في التغلب على الأمل، بينما يقوم رضوان، الشرطي المخضرم منذ 20 عامًا، بمطاردة مهربي البشر عبر شبكة الطرق السريعة المزدحمة. تتغير الأحداث بشكل حاسم في إحدى الليالي عندما حاول هو وشريكته إجبار شاحنة صغيرة يُشتبه في أنها تنقل مهاجرين على التوقف، لتتكشف سلسلة من التوترات الإنسانية والمخاطر اليومية التي تواجه المهاجرين.

الفيلم من إخراج مارتا بيرجمان، المولودة عام 1962. حصلت على شهادات في الصحافة والتواصل من جامعة بروكسل الحرة، والإخراج السينمائي من المعهد الوطني للصحافة والإعلام في بروكسل. بدأت مسيرتها المهنية كصحفية مستقلة في التليفزيون والصحافة المكتوبة، قبل أن تتجه لصناعة الأفلام الوثائقية التي ركّزت فيها على رومانيا. في عام 2018، أخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول "وحيدًا في حفل زفافي" من إنتاج شركة فراكاس للإنتاج، وصُوّر بين بلجيكا ورومانيا وعُرض في مهرجان كان السينمائي الدولي. ويُعد "الركض الصامت" فيلمها الروائي الطويل الثاني.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.