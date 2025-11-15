اليوم… افتتاح سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية

كتبت- منى الموجي:

يفتتح غدًا السبت 15 نوفمبر سوق مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، إحدى الركائز الأساسية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، وذلك بمشاركة 20 جهة من المنتجين والمخرجين والموزعين والمؤسسات الداعمة، في مساحة مخصصة لتبادل الخبرات وخلق فرص للتعاون بين المواهب الصاعدة والجهات الإنتاجية من مختلف دول العالم.

ويُعد سوق القاهرة السينمائي محطة رئيسية على خريطة الصناعة العربية، إذ يوفّر منصة مهنية متكاملة تتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم وتطويرها، إلى جانب التعرف على أحدث الاتجاهات في مجالات الإنتاج والتوزيع.

ويستقبل السوق هذا العام 20 جهة مشاركة جاءت على النحو التالي:

أفانسد ميديا

إيه إتش ميديا بروداكشن

الوثائقية – المتحدة للخدمات الإعلامية

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أمبيانت لايت فيلمز

مركز السينما العربية

شبكة راديو وتلفزيون العرب

كاتس فيلمز

صالون الإنتاج المشترك

جامعة كوفنتري

معهد سوق ديربان السينمائي

لجنة مصر للأفلام

مدينة الإنتاج الإعلامي

جوائز الباندا الذهبية

حواديت فيلمز

السينما العراقية

لاجوني فيلم بروداكشن

ناس – شبكة الشاشات العربية البديلة

نيو برودكشنز

هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)

ومن المتوقع أن يشهد سوق القاهرة السينمائي هذا العام نشاطًا مكثفًا من الاجتماعات المهنية والعروض التقديمية وفعاليات التواصل، التي تستهدف دعم الإنتاج المشترك وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.