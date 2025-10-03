تصوير- أحمد مسعد:

قال المخرج هادي الباجوري، إن استغراقه وقتا طويلا في التحضير للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والذي يحمل عنوان (هيبتا.. المناظرة الأخيرة)، كان له تأثير على وجهة نظره تجاه العمل.

وأشار في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر بحضور عدد من فريق الفيلم، إلى عدم تفكيرهم بالبداية في تقديم جزء ثاني، وأخذوا بعد ذلك في مرحلة البحث عن فكرة، والوقوف على طريقة تقديمها، مضيفا "جربنا إزاي نعمل الجزء التاني، ومنحنا الوقت مساحة لتقديم حدوتة بشكل مختلف، وحرصنا على أن يكون معاصر ويخص الوقت اللي احنا فيه".

ولفت إلى أن من شاهدوا الفيلم بعد الانتهاء منه، علقوا على أن أعماله باتت أكثر نضجا: "أنا شخصيا كمخرج بقيت بشوف الحياة بشكل تاني، والموضوع اللي بتكلم فيه لازم يكون صادق جدا بالنسبالي، لو فيه حاجة مش حاسسها مش هقدر أقدمها، بنفضل نهد ونطور وده بياخد وقت فظيع وده اللي خنق محمد صادق وهاني أسامة مني".

وعن اختياره لبطلات العمل، قال "لازم أكون مقتنع بالممثل اللي معايا، تمثيلا وشكل الكاركتر، والأداء، وأنا بحترم الستات وغير أنهم زي القمر، هما شاطرين جدا".

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟