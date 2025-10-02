"بعذران" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة

في انطلاقة قوية للفيلم بجولته العالمية، فاز الفيلم اللبناني القصير بعذرانِ للمخرج سماح القاضي بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة. الفيلم عُرض لأول مرة عالميًا في المسابقة الدولية للأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان، ليُتوَّج بعدها بالجائزة الكبرى.

يستعد الفيلم لرحلته الدولية الثانية في مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي حيث سيُعرض للمرة الأولى في كندا.

يتتبع الفيلم قصة طفل صغير من جبل لبنان يواجه وفاة والدته المفاجئة، فيبدأ بالتساؤل حول أسس إيمانه، وهل الله يعاقب الناس أم ينقذهم. ومن خلال سلسلة من التحديات المليئة بالشقاوة والفوضى في قريته الصغيرة، يحاول أن يسمع ردًّا من الله، لكن دون جدوى. ومع تصاعد إحباطه، يتجه سلوكه نحو العنف والظلام، ويتمرد على التقاليد الدينية التي شكّلت حياته من قبل.

يعد الفيلم صياغة سينمائية عصرية لأسطورة بروميثيوس، بعيون طفل درزي يبلغ من العمر ثماني سنوات من بلدة بعذران.

الفيلم من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، يشارك في البطولة كريم هاني، منير ملاعب، وأدهم بوكروم. تولّى التصوير لويس فيرير ومارسيل باسكوال، والمونتاج جيرارد دكاش ونيكولاس خوري، وتصميم الصوت طوني خوري.

سماح القاضي مخرج وكاتب سيناريو لبناني، تخرّج في أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس. أخرج عددًا من الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية، ترشّح فيلمه ضمن سلسلة 6:07 على منصة شاهد لجائزة الإيمي الدولية.