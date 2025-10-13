بعد إعلان عرضه في "القاهرة السينمائي".. تعرف على فيلم "ثريا حبّي"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة الفيلم الوثائقي ثريا حبي، ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المُقبل، ليشهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الدولية للمهرجان.

قصة الفيلم

‏‎بين الأرشيف وتأملات الذاكرة، تعود الراقصة والممثلة ثريا بغدادي إلى حياتها مع زوجها، المخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي، لتكتشف الجمال الموجع للحب الذي يستمر حتى في صمت الغياب.

‏‎يستحضر الفيلم رحلة شخصية وشاعرية تتقاطع فيها سيرة ثريا الخاصة مع إرث فني وسينمائي ترك أثره العميق في تاريخ السينما اللبنانية والعربية.

‏‎يعيد "ثريا حبّي" فتح نوافذ الذاكرة على مسيرة أحد أبرز المخرجين العرب (مارون بغدادي) الذين وثّقوا الحرب الأهلية اللبنانية في أعمال خالدة، مثل "حروب صغيرة" (1982) و"Hors la vie" (1991) ، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي.

صنّاع الفيلم

‏‎الفيلم من كتابة وإخراج نيكولا خوري، وبطولة ثريا بغدادي، والكتابة بالتعاون مع ثريا بغدادي ورسائل مارون بغدادي.

الفيلم من إنتاج جانا وهبة (The Attic Productions) وبمشاركة في الإنتاج من آية البلوشي، مارين فيايان، وثريا بغدادي. تولّت شيرين دبس المونتاج، وآلان دونيو إدارة التصوير، ولمى صوايا تصميم الصوت في DB Studios، أما تصحيح الألوان فكان بتوقيع بلال هبري.