كشفت "نتفليكس" عن البوسترات الدعائية لفيلم "فرانكشتاين" استعدادا لعرضه بالسينمات وعلى المنصة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبل، إذ سيعرض الفيلم في السينمات يوم 17 أكتوبر الجاري، على أن يتم عرضه على منصة "نتفليكس" يوم 7 نوفمبر المقبل.

نشرت "نتفليكس" البوسترات عبر صفحتها على فيسبوك، وتصدرها عدد من نجوم الفيلم هم أوسكار إسحق، ميا جوث، جيكوب ألوردي، كريستوف فالتز.

عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتدور الأحداث حول قصة "فرانكنشتاين" الشهيرة عن عالم لامع لكنه أناني يجلب مخلوقًا إلى الحياة في تجربة وحشية تؤدي في النهاية إلى هلاك الخالق وخلقه المأساوي، للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار جييرمو ديل تورو.

وكانت آخر مشاركات جييرمو ديل تورو الإخراجية بمسلسل "Cabinet of Curiosities" عام 2022.

