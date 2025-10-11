طرح بوستر فيلم "السلم والثعبان 2" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السلم والثعبان 2"، البوستر الرسمي استعدادا لعرضه بالسينمات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة بوستر الفيلم عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "اللعبة هتبتدي، السلم والثعبان لعب عيال".

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

يتناول الجزء الثاني العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.

