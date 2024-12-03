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خالد النبوي ونور إيهاب ومحمد ثروت.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

10:26 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    استعراضات كروية على هامش العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    البلوجر كنزي مدبولي
  • عرض 22 صورة
    الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي
  • عرض 22 صورة
    الفنان محمد ثروت
  • عرض 22 صورة
    الفنان نور النبوي
  • عرض 22 صورة
    الفنانة نور إيهاب
  • عرض 22 صورة
    النجوم الشباب من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    أمير عبد الحميد وزوجته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    خالد النبوي ونجله نور من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    خالد ونور النبوي من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    خالد ونور النبوي
  • عرض 22 صورة
    عبد الستار صبري وتامر بيجاتو
  • عرض 22 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    محمد ثروت على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    محمد ثروت من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا
  • عرض 22 صورة
    مها الصغير في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    نور النبوي في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    نور النبوي يروج لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    نورين أبو سعدة من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    استعراضات على ريد كاربت فيلم الحريفة 2
  • عرض 22 صورة
    الإعلامية مها الصغير
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يحتفل صناع وفريق عمل فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، ببدء عرضه بالسينمات غدًا الأربعاء، وذلك بالعرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي على حضور العرض الخاص، وهم الفنان خالد النبوي، اللاعب المعتزل عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، تامر بجاتو، الفنان محمد ثروت، الفنان نور النبوي، الفنانة نور إيهاب، الفنانة نورين أبو سعدة، الإعلامية مها الصغير، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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نور إيهاب الحريفة 2 خالد النبوي محمد ثروت نور النبوي
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