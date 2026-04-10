يتنافس في شباك التذاكر على الإيرادات بدور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: فيلم إشعار بالموت، فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس الخميس 9 أبريل، إيرادات بلغت 4 ملايين و358 ألفا و633 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة على بقائه في المركز الأول، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و760 ألفا و376 جنيها.

الفيلم بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي برشامة في إطار اجتماعي داخل لجنة امتحان.

فيلم إيجي بست

وفاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 681 ألفا و587 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "سفاح التجمع" محققا 565 ألفا و881 جنيها.

فيلم سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 308 آلاف و729 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم إشعار بالموت محققا 42 ألفا و60 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

اقرأ أيضا

