وصف مدير إحدى دور العرض السينمائي الشهيرة في القاهرة، قرار مد ساعات الغلق إلى الحادية عشرة مساء بالأمر الجيد، مشيرا إلى أن الوضع سوف يكون أفضل بكثير، بعدما كانت الحفلة الأخيرة التي تستقبلها "السينمات" في السادسة مساء، تنفيذا للقرار السابق والذي كان يقضي بغلق المحال والمطاعم والكافيهات والمسارح والسينما في التاسعة مساء.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "بالطبع الوضع سيكون أفضل بعض الشيء، أحسن من الأول، إذ سوف تمتد العروض لتشمل أيضا عرض التاسعة مساء، لكن سوف يظل عرض منتصف الليل غير قائم".

مصطفى مدبولي يتحدث عن تداعيات قرارات وقف إطلاق النار

كان الدكتور مصطفى مدبولي أكد في مؤتمر صحفي أن الحكومة ناقشت تداعيات قرارات وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميًا، مشددًا على أن هذا الأمر مرتبط باستدامة وقف إطلاق النار.

وتابع: "تماشيًا مع هذه المستجدات، وعلى أمل استمرار استقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة، قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساءً حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقًا، والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري".

وواصل: "بناءً عليه، ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساءً، وليس التاسعة كما كان مقررًا، وذلك اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري".

