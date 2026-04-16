موعد امتحانات الشفوي والتخلفات للترم الثاني بكليات جامعة الأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:12 م 16/04/2026

كشف مصدر بجامعة الأزهر، موعد بدء امتحانات الشفوية و التخلفات للفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم أنهت الاستعداد لامتحانات الشفوي والتخلفات، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، طبقا لظروف كل كلية.

وِأشار المصدر، إلى أن الكليات أعلنت جداول امتحانات الشفوي و التخلفات لجميع الطلاب في أماكن ظاهرة طبقا لتوجيهات الجامعة، لعدم تخلف أي من الطلاب عن مواعيد الامتحانات.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة جامعة الأزهر جددت تأكيدها على جميع الكليات بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بلجان الامتحانات، والتنبيه على عدم اصطحاب الطلاب أي كتب أو مذكرات أو هواتف محمولة داخل اللجان.

جامعة الأزهر تصدر بيانًا بشأن رضيعة مستشفى الحسين

كانت جامعة الأزهر، أصدرت بيانًا بشأن واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين أمس، بعد ساعات من ولادتها على يد سيدة مختطفة.

وبدأت الواقعة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وتقدمت جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا وعمداء ومنتسبين وجميع مستشفياتها بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن على الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة الطفلة المختطفة من أمها بمستشفى الحسين الجامعي.

ودعت جامعة الأزهر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاطمئنان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعى، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.

