"قومي حقوق الإنسان" والأزهر يبحثان التعاون المؤسسي ونشر ثقافة التسامح

كتب : محمد نصار

08:22 م 16/04/2026
    شيخ الأزهر يلتقي رئيس قومي حقوق الإنسان (1)

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس والأزهر الشريف، وتبادل الرؤى حول دور المجلس وولايته في ملف حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس، أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف محليًا ودوليًا في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ مبادئ التعايش المشترك، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل أحد الأسس الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان.

وأوضح أن الأزهر يحظى بتقدير واسع على المستويين الوطني والدولي في جهود مكافحة التطرف والغلو ونشر سماحة الإسلام، سواء من خلال برامجه المؤسسية أو مبادرات الحوار بين الأديان، بما في ذلك تعاونه مع الفاتيكان، إلى جانب مبادرات وطنية مثل "بيت العائلة المصرية".

كما شدد على وجود مساحات مشتركة بين المبادئ الدينية السمحة ومفاهيم حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بصون الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والرحمة.

وأكد حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي متوازن يجمع بين القيم الأصيلة والمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسار حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحوار.

اقرأ أيضًا:

"قومي حقوق الإنسان" يؤكد التزامه بتعزيز منظومة الحقوق والحريات

المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد الطيب الأزهر

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
أنغام تغني بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بحضور نجوم الفن
زووم

أنغام تغني بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بحضور نجوم الفن

باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام
شئون عربية و دولية

بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين