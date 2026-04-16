التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس والأزهر الشريف، وتبادل الرؤى حول دور المجلس وولايته في ملف حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس، أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف محليًا ودوليًا في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ مبادئ التعايش المشترك، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل أحد الأسس الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان.

وأوضح أن الأزهر يحظى بتقدير واسع على المستويين الوطني والدولي في جهود مكافحة التطرف والغلو ونشر سماحة الإسلام، سواء من خلال برامجه المؤسسية أو مبادرات الحوار بين الأديان، بما في ذلك تعاونه مع الفاتيكان، إلى جانب مبادرات وطنية مثل "بيت العائلة المصرية".

كما شدد على وجود مساحات مشتركة بين المبادئ الدينية السمحة ومفاهيم حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بصون الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والرحمة.

وأكد حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي متوازن يجمع بين القيم الأصيلة والمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسار حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحوار.

