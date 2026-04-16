حزب الله يحدد شرطا للالتزام بوقف النار بين لبنان وإسرائيل

كتب : محمود الطوخي

08:28 م 16/04/2026

إبراهيم الموسوي

أعلن النائب البارز في حزب الله إبراهيم موسوي أن الجماعة المدعومة من طهران ستلتزم بقرار وقف إطلاق النار المقرر تفعيله مساء الخميس، شريطة إنهاء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح موسوي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن هذا الالتزام مرهون بتوقف عدوان قوات الاحتلال وعدم خرقها للهدنة، مشددا على ضرورة شمولية الاتفاق لكافة الأراضي اللبنانية وتقييد تحركات القوات الإسرائيلية، كتمهيد للانسحاب الكامل من لبنان، في ظل تصاعد حدة الصراع المرتبط بملف حرب إيران.

شروط الهدنة وتداعيات حرب إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة 10 أيام تبدأ مساء الخميس.

وأشار موسوي إلى أن الجانب الإيراني كان قد أخطر مسؤولي حزب الله بملامح هذه التهدئة قبل الإعلان الرسمي عنها، حيث ربطت طهران وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بكونه شرطا أساسيا للتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة حرب إيران مع الولايات المتحدة.

وتسبب هذا الموقف الإيراني في استياء الحكومة اللبنانية، التي اعتبرت ذلك تدخلا في سيادتها وتفاوضا بالنيابة عنها.

كواليس وساطة ترامب بملف إيران وأمريكا

من جانبها، أجرت الحكومة اللبنانية، التي تعهدت في وقت سابق بنزع سلاح حزب الله، مباحثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين يوم الثلاثاء، مع إصرارها على أن يكون وقف إطلاق النار مدخلا لأي مفاوضات مستقبلية.

وفي المقابل، أبدى حزب الله معارضته لهذه المباحثات الثنائية بين الدولتين، حيث أكد إبراهيم موسوي الرفض القاطع لأي تفاوض مباشر بين الجانبين.

وعلى الجانب الآخر، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل لم يصوت على القرار قبل إعلان الرئيس الأمريكي عنه.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن بنود التهدئة ستشابه اتفاق نوفمبر 2024، حيث لن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وسيحتفظ بالحق في العمل ضد حزب الله إذا شعرت القوات أو المجتمعات الإسرائيلية بالخطر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الهدنة ستبدأ في تمام الساعة الـ5 مساء، عقب اتصالات منفصلة أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها لهما الدعوة لزيارة البيت الأبيض لمناقشة السلام دون الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق النهائي في إطار صراع إيران وأمريكا.

فيديو قد يعجبك



رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
زووم

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
الأزهر

خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين