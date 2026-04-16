أعلن النائب البارز في حزب الله إبراهيم موسوي أن الجماعة المدعومة من طهران ستلتزم بقرار وقف إطلاق النار المقرر تفعيله مساء الخميس، شريطة إنهاء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح موسوي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن هذا الالتزام مرهون بتوقف عدوان قوات الاحتلال وعدم خرقها للهدنة، مشددا على ضرورة شمولية الاتفاق لكافة الأراضي اللبنانية وتقييد تحركات القوات الإسرائيلية، كتمهيد للانسحاب الكامل من لبنان، في ظل تصاعد حدة الصراع المرتبط بملف حرب إيران.

شروط الهدنة وتداعيات حرب إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة 10 أيام تبدأ مساء الخميس.

وأشار موسوي إلى أن الجانب الإيراني كان قد أخطر مسؤولي حزب الله بملامح هذه التهدئة قبل الإعلان الرسمي عنها، حيث ربطت طهران وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بكونه شرطا أساسيا للتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة حرب إيران مع الولايات المتحدة.

وتسبب هذا الموقف الإيراني في استياء الحكومة اللبنانية، التي اعتبرت ذلك تدخلا في سيادتها وتفاوضا بالنيابة عنها.

كواليس وساطة ترامب بملف إيران وأمريكا

من جانبها، أجرت الحكومة اللبنانية، التي تعهدت في وقت سابق بنزع سلاح حزب الله، مباحثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين يوم الثلاثاء، مع إصرارها على أن يكون وقف إطلاق النار مدخلا لأي مفاوضات مستقبلية.

وفي المقابل، أبدى حزب الله معارضته لهذه المباحثات الثنائية بين الدولتين، حيث أكد إبراهيم موسوي الرفض القاطع لأي تفاوض مباشر بين الجانبين.

وعلى الجانب الآخر، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل لم يصوت على القرار قبل إعلان الرئيس الأمريكي عنه.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن بنود التهدئة ستشابه اتفاق نوفمبر 2024، حيث لن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وسيحتفظ بالحق في العمل ضد حزب الله إذا شعرت القوات أو المجتمعات الإسرائيلية بالخطر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الهدنة ستبدأ في تمام الساعة الـ5 مساء، عقب اتصالات منفصلة أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها لهما الدعوة لزيارة البيت الأبيض لمناقشة السلام دون الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق النهائي في إطار صراع إيران وأمريكا.