طرحت شركة "Universal" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الدراما والمغامرات "The Odyssey" استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي 17 يوليو المقبل.

وتصدر الإعلان محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتخطى الإعلان حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، إذ شهد الإعلان عدد من المشاهد القتالية الحماسية ومعارك تحبس الأنفاس وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات عالمية ضخمة فور طرحه بالسينمات.

وظهر بالإعلان عدد كبير من ألمع نجوم هوليوود الذين يتعاون معظمهم لأول مرة تحت قيادة المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان، منهم مات ديمون، آن هاثاواي، روبرت باتنسون، توم هولاند.

كواليس فيلم "The Odyssey"

هو فيلم فانتازيا ملحمية من تأليف وإنتاج وإخراج كريستوفر نولان، وهو مقتبس من القصيدة الملحمية بنفس العنوان التي كتبها هوميروس، الفيلم من إنتاج شركة يونيفرسال وشركة سينكوبي للإنتاج التابعة لنولان، ويقوم ببطولة العمل مات ديمون في دور أوديسيوس ملك إيثاكا اليوناني القديم، ويتتبع رحلته إلى منزله بعد حرب طروادة ليجتمع شمله مع زوجته بينيلوبي، ويضم طاقم الممثلين أيضًا توم هولاند، آن هاثاواي، زيندايا، لوبيتا نيونغو، روبرت باتينسون، تشارليز ثيرون وجون بيرنثال.

آخر أعمال كريستوفر نولان على شاشة السينما

كانت آخر أعمال المخرج العالمي كريستوفر نولان على شاشة السينما بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" عام 2023 الفائز بـ 7 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل مخرج" و"أفضل فيلم في العام".